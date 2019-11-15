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الحوثيون يقصفون عددا من الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يقصفون عددا من الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الحوثيون يقصفون عددا من الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء الخميس عدداً من الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ، مستخدمة القذائف المدفعية والإسلحة الثقيلة. 

 

وأفادت مصادر محلية في حيس،  أن المليشيات قصفت منازل المواطنين شمال المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل مكثف عنيف ، وأطلقت عدداً من قذائف الهاون عيار 120 صوب المنازل. 

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وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت منازل أخرى للمواطنين في الأحياء الجنوبية للمدينة بقذائف RBG ، فيما استهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف. 

 

 وأشارت المصادر إلى أن عمليات القصف والاستهداف الليلية التي شنتها مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في المدينة خلفت حالة من الهلع والذعر في صفوف السكان.

 

 وأبدى السكان تخوفهم من تعرضهم لمجازر جديدة جراء القصف والإستهداف العشوائي الذي تشنه المليشيات على الأحياء السكنية ، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في جرائم سابقة ارتكبتها المليشيات.   

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