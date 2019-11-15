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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسؤول أمني يكشف حقيقة إنفجار كالتكس في عدن الجمعة 15 نوفمبر 2019 الخليج 365 كشف مسؤول أمني بارز في قوات الحزام الأمني، حقيقة وتفاصيل الإنفجار العنيف الذي هز أرجاء العاصمة المؤقتة عدن، مساء الخميس.

Advertisements وقال قائد الحزام الامني في قطاع المنصورة كمال الحالمي أن الانفجار الذي سمع في ارجاء العاصمة عدن يعود الى انفجار عبوة ناسفة رمت من قبل مجهولين بجانب مركز الاندلس مول في كالتكس. وأضاف القائد الحالمي بإن العبوة وضعت بالخط الاندلس مول المؤدي الى كورنيش المحافظ وبان الانفجار اسفر الى تحطم زجاج حافلة نقل صغيرة وتضررها. ونفى القائد الحالمي استهداف نقطة امنية كما نفى اصابة اي مدنيين او سقوط اي ضحايا بسبب الانفجار مشيرا الى أن قوات الحزام والامن انتشرت في محيط منطقة الحادثة فيما يجري التحري عن هوية المجرمين.

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