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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تصعد خروقاتها في الجاح جنوب الحديدة
الجمعة 15 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها اليومي واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.
وقالت مصادر عسكرية، إن عناصر مليشيات الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة والخفيفة.
وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت المواقع بسلاح BMB، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة الخفيفة.
وأشارت المصادر الى مواصلة المليشيات تصعيدها العسكري بإستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة، في محاولة منها للقضاء على اتفاق السويد الذي ينص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.
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