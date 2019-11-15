عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اللواء بن عزيز: لجوء الميليشيات للقصف العشوائي دليل ضعف وإنكسار وشعور بالهزيمة

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال قائد العمليات المشتركة، اللواء الركن، صغير حمود بن عزيز، "أن لجوء مليشيات الحوثي الانقلابية للقصف العشوائي على الأحياء المدنية في كل من تعز والحديدة ومأرب دليل ضعف وانكسار وشعور بالهزيمة نتيجة الضغط القتالي الذي يصنعه أبناء القوات المسلحة في مختلف الجبهات القتالية".



جاء ذلك ترأسه الخميس، اجتماعاً بقيادات العمليات المشتركة، اطلع خلاله على المستجدّات الميدانية وسير المهام القتالية والعملياتية في مختلف المواقع والمحاور القتالية.

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وفي بداية الاجتماع الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقت أرواحهم يوم أمس، جراء قصف صاروخي إجرامي وعلى جميع شهداء الوطن، سائلين الله الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

وأشاد اللواء بن عزيز، بمناقب شهداء العمليات المشتركة وبطولاتهم الخالدة التي سطروها خلال فترة خدمتهم الطويلة في القوات المسلحة.. منوهاً بأن الجواب على هذه الجرائم سيكون في ميادين البطولة والشرف.

وثمن قائد العمليات المشتركة، المواقف الأخوية الصادقة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من الوطن تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً.