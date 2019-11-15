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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات تعز عقب تكبدها خسائر فادحة
الجمعة 15 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
دفعت مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال اليومين الماضين، بتعزيزات عسكرية كبيره إلى جبهات محافظة تعز عقب خسائر تكبدتها خلال الايام الماضية.
وقال الناطق العسكري باسم الجيش في تعز العقيد عبدالباسط البحر إن المليشيات دفعت بتعزيزات بقوام كتيبتين بينها عربات ومدفعية وصواريخ كاتيوشا ووصلت الى الستين الشمالي.
واضاف ان تعزيزات اخرى وصلت الى مفرق شرعب وعصيفرة و تم رصد دخول طقمين عسكريين للمليشيات الى منطقة مكائر بلاد الوافي غرب تعز مع تعزيزات الى مدرسة مكائر الليلة الماضية.
واكد ان قوات الجيش في جاهزية عالية وفي قمة المعنوية، مشيرا إلى أن تلك التعزيزات ستتحول إلى غنائم للجيش كسابقاتها.
وقال البحر إن مليشيات الحوثي حاولت خلال الايام المتتالية السيطرة على خط الضباب في الجبهة الغربية والتي يعتبر الشريان الرئيسي للمدينة.
واشار ان هجمات المليشيات لم تتوقف، إلا ان قوات الجيش تصدت لتلك الهجمات وكبدت المليشيا خلالها خسائر مادية وبشرية كبيرة.
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