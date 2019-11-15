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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الوزراء: الصمت عن خروقات الميليشيات يشجعها على التمادي وينسف جهود السلام
الجمعة 15 نوفمبر 2019
الخليج 365
تدارس مجلس الوزراء، في إجتماعه الخميس، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور، معين عبدالملك استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.
وأكد المجلس ان الصمت على هذه التصعيد والخروقات وعدم إدانتها بشكل صريح وواضح يشجع مليشيات الحوثي الانقلابية على التمادي لنسف جهود إحلال السلام وتنصلها عن التزاماتها امام المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي مر ما يقارب العام على توقيعه دون تحقيق تقدم يذكر بسبب العراقيل المتكررة التي تفتعلها هذه المليشيات امام تنفيذه.
كما وقف المجلس أمام الاستهداف الإجرامي الصاروخي الذي حدث في محافظة مأرب وأدى إلى استشهاد عدد من أفراد الجيش الوطني بينهم ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر علي الصباحي.
وترحم المجلس على أرواح هؤلاء الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني في ميدان الشرف والبطولة، في معركة اليمن الوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيات الحوثي الانقلابية.. متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وأكد المجلس، ان هذه الاستهدافات لن تثني الجيش الوطني وبالتفاف من الشعب اليمني وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني.
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