جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء توفي 20 شخصاً وأصيب 209 آخرين منهم 153 إصابتهم بليغة، في 203 حوادث مرورية خلال أكتوبر المنصرم بأمانة العاصمة.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور أمانة العاصمة أن الحوادث توزعت على 75 حادث دهس مشاة و116 صدام سيارات وصدام درجات نارية مع سيارات وأربعة حوادث صدام أجسام ثابتة وثمانية حوادث سقوط وانقلاب آليات متنوعة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 90 مليون و600 ألف ريال.

وأرجع مدير مرور أمانة العاصمة العقيد محمد حسين المنصور، أسباب الحوادث إلى عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم صيانة المركبات إلى جانب عدم التقيد بإرشادات المرور.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 112 حادثا بسبب السرعة الزائدة و28 حادثا بسبب التجاوز الخاطئ و63 حادثا متنوعا لأسباب أعطال فنية بالمركبات والسيارات وأخرى

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كانت هذه تفاصيل خبر في أكتوبر الماضي.. 203 حادثة مرورية بصنعاء تودي بحياة 20 شخص واصابة 209 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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