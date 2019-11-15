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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة تؤكد قرب إنتهاء الترتيبات اللوجستية لعودتها إلى العاصمة عدن
الجمعة 15 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكدت الحكومة إنتهاء الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها التحالف العربي لعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن إتفاق الرياض الذي وقعت عليه مع المجلس الإنتقالي الجنوبي في الخامس من الشهر الجاري .
وأشارت إلى أن الحكومة ستكون في عدن قريباً جداً .. مشددة على حرص الحكومة على نجاح تنفيذ إتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.
جاء ذلك خلال إجتماع الحكومة اليوم في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد .
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الوزارات والجهات المختصة تفعيل أنشطتها بشكل كامل ومضاعفة جهودها خلال الفترة الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن ومتابعة عملها لخدمة المواطنين، ورفع تقارير دورية عن مستوى الأداء والعوائق القائمة.. مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستعمل على تذليل أية صعوبات أو عوائق وتجاوزها.
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