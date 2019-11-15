عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة توجه كافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ بنود إتفاق الرياض بشكل فوري

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365

وجهت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل وفوري لتنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاق .



وناقشت الحكومة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، في ضوء توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

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وأكدت أنه وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ملتزمة بتنفيذ الالتزامات وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق انجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.

وجددت التأكيد على ان اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وبذلت جهودا جبارة للوصول إليه يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

وثمنت الدور الاخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق على جهودهم في دعم ومساندة اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال.