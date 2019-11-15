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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الحكومية تصد هجوم حوثي جديد غربي تعز الجمعة 15 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 تمكنت القوات الحكومية، فجر الخميس، من صد هجوم لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

Advertisements وقال مصدر عسكري ، إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم حوثي ، في الجبهة الغربية للمدينة وألحقت بهم خسائر مادية وبشرية. وأوضح المصدر، أن مواجهات واشتباكات متقطعة شهدتها الجبهة الغربية وقصف عنيف على مواقع في جبل هان ووادي حذران ومدفعية الجيش الوطني ترد على مصادر النيران المعادية. ومنذ أيام تحاول المليشيا الحوثية اختراق الجبهة الغربية، فيما قوات الجيش تتصدي لهم لكل المحاولات.

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