- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر بمحلية تعز ينفي حدوث أي لقاء مع أي جهة تحمل اسم "لجنة المخفيين قسرا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصدر بمحلية تعز ينفي حدوث أي لقاء مع أي جهة تحمل اسم لجنة المخفيين قسرا
الجمعة 15 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
نفى مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز ، حدوث أي لقاء لوكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ، مع أي جهة تحت مسمى " اللجنة المجتمعية لمتابعة قضية المخفيين قسرا ".
ووفق شبكة تعز، قال المصدر إن ما نُشر حول لقاء من هذا النوع ، هو عار عن الصحة.
مضيفا : أن وكيل أول محافظة تعز التقى عدد من النشطاء الذين قدموا كزيارة لمناقشة ما أسموه " موضوع المخفيين قسرا".
مؤكدا ان وكيل أول المحافظة لم يلتقي بأي جهة تحمل صفة " اللجنة المجتمعية لمتابعة المخفيين ".
وأوضح المصدر أن أي اجتماعات تعقدها قيادة السلطة المحلية بتعز ، يتم تغطيتها عبر وسائل وصفحات الإعلام الرسمي.
داعيا الناشطين ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وترفع بعض الجهات بتعز ما تطلق عليه " المخفيين قسرا في المحافظة" دون أن تقدم للقضاء والرأي العام اي دليل على وجود مخفيين بمحافظة تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بمحلية تعز ينفي حدوث أي لقاء مع أي جهة تحمل اسم "لجنة المخفيين قسرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.