عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصدر بمحلية تعز ينفي حدوث أي لقاء مع أي جهة تحمل اسم لجنة المخفيين قسرا

الجمعة 15 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

نفى مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز ، حدوث أي لقاء لوكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ، مع أي جهة تحت مسمى " اللجنة المجتمعية لمتابعة قضية المخفيين قسرا ".



ووفق شبكة تعز، قال المصدر إن ما نُشر حول لقاء من هذا النوع ، هو عار عن الصحة.

مضيفا : أن وكيل أول محافظة تعز التقى عدد من النشطاء الذين قدموا كزيارة لمناقشة ما أسموه " موضوع المخفيين قسرا".

Advertisements

مؤكدا ان وكيل أول المحافظة لم يلتقي بأي جهة تحمل صفة " اللجنة المجتمعية لمتابعة المخفيين ".

وأوضح المصدر أن أي اجتماعات تعقدها قيادة السلطة المحلية بتعز ، يتم تغطيتها عبر وسائل وصفحات الإعلام الرسمي.

داعيا الناشطين ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وترفع بعض الجهات بتعز ما تطلق عليه " المخفيين قسرا في المحافظة" دون أن تقدم للقضاء والرأي العام اي دليل على وجود مخفيين بمحافظة تعز.