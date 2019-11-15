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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاومة البيضاء تضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء
الجمعة 15 نوفمبر 2019
البيضاء - الخليج 365
ضبط أفراد المقاومة الشعبية، كميات كبيرة من الحشيش المخدر، كانت قادمة من عدن، في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء؛ بمديرية الصومعة محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن رجال المقاومة الشعبية في جبهة "الحازمية" بمديرية الصومعة، تمكنوا مساء أمس، من ضبط سيارة نوع سنتافي، تحمل ما يقارب مائة وثمانون كيلو من الحشيش المخدر.
واشارت المصادر إلى انه أثناء التحقيق مع السائق اعترف بإن الكمية قادمة من العاصمة المؤقتة عدن، وانه في طريقه الى صنعاء لتسليمها هناك.
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