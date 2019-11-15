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مقاومة البيضاء تضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء

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البيضاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاومة البيضاء تضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء

الجمعة 15 نوفمبر 2019

مقاومة البيضاء تضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء

البيضاء - الخليج 365

ضبط أفراد المقاومة الشعبية، كميات كبيرة من الحشيش المخدر، كانت قادمة من عدن، في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء؛ بمديرية الصومعة محافظة البيضاء، وسط البلاد.

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وبحسب مصادر إعلامية، فإن  رجال المقاومة الشعبية في جبهة "الحازمية" بمديرية الصومعة، تمكنوا مساء أمس، من ضبط سيارة نوع سنتافي، تحمل ما يقارب مائة وثمانون كيلو من الحشيش المخدر.

 

واشارت المصادر إلى انه أثناء التحقيق مع السائق اعترف بإن الكمية قادمة من العاصمة المؤقتة عدن، وانه في طريقه الى صنعاء لتسليمها هناك.  

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