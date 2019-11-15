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سفير اليمن بمسقط يبحث مع الجانب العماني تسهيلات مرور اليمنيين عبر السلطنة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سفير اليمن بمسقط يبحث مع الجانب العماني تسهيلات مرور اليمنيين عبر السلطنة

الجمعة 15 نوفمبر 2019

سفير اليمن بمسقط يبحث مع الجانب العماني تسهيلات مرور اليمنيين عبر السلطنة

الخليج 365 ـ متابعات

بحث سفير اليمن في مسقط الدكتور خالد بن شطيف اليوم مع رئيس الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية العمانية مبارك الهنائي أوضاع اليمنيين المقيمين في السلطنة وتسهيل إجراءات العبور لليمنيين عبر عمان.

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وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد ثمن السفير مواقف سلطنة عمان ومسانداتها لليمن في هذه الظروف الصعبة وما تقدمه من تسهيلات لليمنيين الذين يرغبون بالسفر من وإلى اليمن عبر الأراضي العمانية.

 

من جانبه أكد السفير الهنائي على عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وحرص الدائرة القنصلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع السفارة اليمنية بمسقط في القضايا المتعلقة بالشأن القنصلي.  

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