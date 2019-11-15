عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سفير اليمن في نواكشوط يستقبل رئيس جمعية الصداقة اليمنية الموريتانية

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

استقبل سفير اليمن في نواكشوط سالم العرادة اليوم رئيس جمعية الصداقة اليمنية ـ الموريتانية الدكتور محمد سيداتي لمناقشة التنسيق المشترك بين الجمعية والسفارة لتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.

Advertisements

ووفق وكالة "سبأ" فقد استعرض السفير اهم الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية والتي من ابرزها المخاوف من حدوث كارثة بيئية جراء عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية للفريق الاممي، من الوصول إلى الخزان العائم في سفينة صافر النفطية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، لتقييم حجم الإضرار التي لحقت بالخزان من اجل البدء بإجراء اعمال الصيانة.

بدوره اكد الدكتور سيداتي على دور الجمعية واستمرارهم في العمل بما يخدم اليمن وقضاياه تحت ظل الحكومة الشرعية.