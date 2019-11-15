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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط مسافر بمطار عدن حاول تهريب كمية من القات الأخضر والمطحون إلى عمان
الجمعة 15 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
أوقفت السلطات الأمنية بمطار عدن الدولي صباح امس الأربعاء مسافراً بحوزته ، كمية من القات الأخضر و المطحون ، اثناء مرور حقائب المسافر من امام اجهزة فحص المسافرين بالمطار .
وقال مصدر أمني بمطار عدن الدولي بأن المسافر ( ج . م .ع ) ، كان مسافرا من مطار عدن الى عمان وتم ايقافه في المطار بعد اكتشاف كمية من القات الأخضر و المطحون مجهز في اكياس صغيرة لغرض بيعها في عمان .
وتم ضبط المسافر ومنعه من السفر وتسليمه بمعيّة المضبوطات إلى أدارة أمن مطار عدن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
والجدير ذكره بان الاجهزة الأمنية في مطار عدن بذلت جهود حثيثة للحفاظ على أمن المطار و سلامة المسافرين وقبضت على عشرات المسافرين الذين حاولوا حمل المواد المحضورة من مطار عدن او اليه .
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