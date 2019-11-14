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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إزالة بناء عشوائي إنتهك المتحف الحربي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
تمكنت السلطات المحلية والأمنية في العاصمة عدن، اليوم الخميس، من إزالة بناء عشوائي إنتهك حرمة المتحف الحربي في مدينة كريتر التي تعرف بـ"المدينة القديمة" .
وجاء إزالة العشوائي بعد حالة من الغضب والسخط الشعبي جراء بناء محل تجاري على جدار المتحف الحربي .
وقال الناشط الحقوقي وديع أمان في منشور له بالفيسبوك، "إغلاق البوابة الجانبية للمتحف الحربي بالبردين (البلوك) صباح اليوم الخميس الموافق 14/نوفمبر/2019م ، وهذا لا يعني إلغاء عقد الملكية الذي بحوزة المدعي، وبالتالي لا يعني إزالة الخطر !!" .
وأضاف "لاتزال لدينا العديد من الإنتهاكات في الصهاريج وصهريج البادري وباب عدن وقلعة صيرة وبرج الصمت" .. مؤكداً أن موعدنا السبت القادم بمشيئة الله تعالى بجانب منارة عدن التاريخية عن الساعة الرابعة 4:00 عصراً .
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