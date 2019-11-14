السفير الديلمي: اليمن أصبح إضافة مهمة وقوية لمحور المقاومة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

أكد السفير اليمني لدى إيران إبراهيم الديلمي أن “اليمن أصبح اليوم إضافة مهمة وقوية إلى محور المقاومة”، وأشار إلى أن “العدوان لم يتلقف مبادرة صنعاء للسلام بالشكل المطلوب”.

وقال الديلمي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ33 للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران الخميس إن “اليمن اليوم إضافة مهمة وقوية وصادقة ومؤمنة إلى محور المقاومة لمشروع الاستكبار العالمي”.

وأشار الديلمي إلى “ما قاله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ردا على تهديدات رئيس وزراء كيان العدو الغاصب، من أن شعبنا لن يتردد عن إعلان الجهاد في سبيل الله وضرب هذا العدو في أماكن حساسة”، وشدد على أن “العدو يعلم قدرة شعبنا وقيادته وصدقه وشجاعته على تنفيذ ما وعد به”.

وأكد السفير الديلمي أن “العدو السعودي الامريكي لم يتلقف بالشكل المطلوب ولا المناسب حتى الآن مبادرة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط ومن جانب واحد لإيقاف ضرباتنا الصاروخية وطيراننا المسير”.