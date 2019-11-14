مواجهات مسلحة بين فصائل المرتزقة وقبائل الصبيحة جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج



كشفت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات عنيفة بين قبائل الصبيحة بمحافظة لحج وفصائل المرتزقة على مشارف محافظة عدن .

وقالت المصادر أن مجموعة مسلحة، هاجمت اليوم الخميس، نقطة أمنية تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وسيطرت على نقطة الرباط التي تربط بين محافظتي عدن ولحج.

واضافت أن الاشتباكات التي اندلعت ظهر اليوم جاءت بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لقيادة أمن لحج لتسليم الجنود الذين أقدموا على قتل أحد أبناء الصبيحة قبل ثلاثة أيام.

واشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت في قطع الطريق العام بين لحج وعدن، وأن مليشيات الحزام الامني دفعت بتعزيزات الى المنطقة، لافتة إلى أن الأجواء ما تزال متوترة حتى اللحظة.