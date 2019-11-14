رويترز عن مسؤول يمني: صبرنا على السعودية أوشك على النفاد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

زعمت وكالة “رويترز” بأن السعودية فتحت مباحثات مع صنعاء لبحث حلول تتعلق بوقف العدوان على اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر عدة إن المحادثات انطلقت بعد مبادرة السلام التي عرضها الرئيس مهدي المشاط، لا سيما بعد أن وجدت السعودية نفسها بمفردها في تغطية تكاليف الجهود العسكرية للتحالف بعد خروج الإمارات حليفتها الرئيسية.

مسؤول في صنعاء قول من جانبه للوكالة إنهم يبحثون وقف اطلاق شامل مع السعودية، مضيفا أن “صبرهم يوشك على النفاد” في اشارة الى عدم مصداقية السعودية في التعامل بجدية مع كل المبادرات.