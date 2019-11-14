الحوثي يقتحم نادي شعب اب ويؤدي الصرخة

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يزيد بن سلمان - شبوة - استنكر لاعب شعب اب والمنتخب الوطني،المعتزل،د.ايهاب النزيل اقتحام مليشيات الحوثي لمقر نادي شعب اب وترديد الصرخة في منشور على حسابه الشخصي في فيسوك جاء فيه
"دخول مسلحين للنادي وهتاف الصرخة داخل اسورة النادي عمل مرفوض تماما ولا ينتمي باي صلة لا للنادي ولا لجمعيته العمومية.
اذا كان لديكم مطالب فاطرقوا الأبواب دون الاستعانة بأشياء خارجة عن الرياضة.
لم نعتاد على الجمعية العمومية حمل السلاح و الهتاف بالصرخة.
ارجوا تعديل المسار دون التجريح ب احد او الاستعانة بفئة بعيدة كل البعد عن الرياضة.
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