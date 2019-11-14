المشتركة تأسر أحد متسللي الحوثي بالجبلية في الحديدة بعد إصابته وتقوم بإسعافه 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 Advertisements الحديدة - الخليج 365 أسرت القوات المشتركة أحد المتسللين الحوثيين على مواقعها في منطقة الجبلية بعد إصابته خلال التصدي لمحاولة تسلل نفذتها مجموعة من مليشيات الحوثي في الجبلية جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقامت القوات المشتركة بإسعاف الأسير الذي أصيب برصاص القوات المشتركة في قدميه خلال عملية التصدي لمحاولة التسلل الحوثية وتقديم الرعاية الصحية له في المستشفى الميداني. وقال الأسير إنهم حاولوا التسلل ومهاجمة مواقع القوات المشتركة هو ومجموعة مكونة من 4 أفراد بأمر من قائدهم المدعو أبو ياسين ، وأصيب بطلقات نارية في قدميه فيما لاذ رفاقه بالفرار.

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