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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو منتخب شعب إب يصعدون ضد إدارة النادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
يواصل لاعبو نادي شعب إب ثورتهم الرياضية واحتجاجاتهم ويصعدون منها ضد إدارة النادي وللمطالبة بالكشف عن مئات الملايين التي لم يعرف مصيرها.
ونظم لاعبو نادي شعب إب مسيرة ووقفة إحتجاجية اليوم أمام إدارة نادي الشعب بعد أيام من إحتجاجات سابقة مطالبين الإدارة بالرحيل، وانعقاد اللجنة العمومة لإنتخاب هيئة إدارية جديدة.
ويشكو لاعبو فريق نادي شعب إب من تدهور النادي على المستوى الفني، حيث تجري في أروقة النادي عمليات فساد مالي وإداري فير مسبوق يقوم بهها نافذون موالون للمليشيا الحوثية ومدعومين من قبل قيادات في إدارة النادي التي تصر على تجاهل مطالب منتسبي النادي.
وعملت إدارة النادي خلال الفترة الماضية وباستقواء من محافظ الانقلابيين الذي يرأس النادي "شرفياً"، على تأجير ممتلكات وأراضي للنادي ومارست عمليات فساد مالي كبيرة بددت فيها كل مقدرات النادي المالية.
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