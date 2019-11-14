اخبار الخليج / اخبار اليمن

لاعبو منتخب شعب إب يصعدون ضد إدارة النادي

0 نشر
إب - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو منتخب شعب إب يصعدون ضد إدارة النادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

لاعبو منتخب شعب إب يصعدون ضد إدارة النادي

إب - الخليج 365

يواصل لاعبو نادي شعب إب ثورتهم واحتجاجاتهم ويصعدون منها ضد إدارة النادي وللمطالبة بالكشف عن مئات الملايين التي لم يعرف مصيرها.

Advertisements

 ونظم لاعبو نادي شعب إب مسيرة ووقفة إحتجاجية اليوم أمام إدارة نادي الشعب بعد أيام من إحتجاجات سابقة مطالبين الإدارة بالرحيل، وانعقاد اللجنة العمومة لإنتخاب هيئة إدارية جديدة.

 ويشكو لاعبو فريق نادي شعب إب من تدهور النادي على المستوى الفني، حيث تجري في أروقة النادي عمليات فساد مالي وإداري فير مسبوق يقوم بهها نافذون موالون للمليشيا الحوثية ومدعومين من قبل قيادات في إدارة النادي التي تصر على تجاهل مطالب منتسبي النادي.

 وعملت إدارة النادي خلال الفترة الماضية وباستقواء من محافظ الانقلابيين الذي يرأس النادي "شرفياً"، على تأجير ممتلكات وأراضي للنادي ومارست عمليات فساد مالي كبيرة بددت فيها كل مقدرات النادي المالية.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو منتخب شعب إب يصعدون ضد إدارة النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا