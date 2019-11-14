شكرا لبحثكم عن خبر قرار عاجل للملك سلمان : يزلزل المملكة قبل قليل .. والداخلية السعودية تنفذ الحكم بحق مواطن فورأ وتقطع رقبة تعزيرًا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا بحق مواطن سعودي، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها نفذت حكم القتل تعزيرًا بحقه.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)-: إنها "ألقت القبض على المدعو هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة".

وأضاف البيان: أن "التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا".

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتوقيع الملك سلمان يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه".

Advertisements

وختمت الوزارة، بالتأكيد على حرص حكومة "الملك سلمان على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أكدت في تقرير لها بتاريخ 24 أبريل 2019، أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وكافة الظروف ومنها السعودية، بعد إعدام جماعي لـ37 شخصًا بتهم مختلفة منها الإرهاب، بحسب الرياض.

وذكرت المنظمة، أن "المعايير الدولية، بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية، تنص على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية".

وختمت "رايتس ووتش"، بالتأكيد على أن "السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتطبق العقوبة على مجموعة من الجرائم التي لا تعد من "أخطر الجرائم"، بما فيها جرائم المخدرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل للملك سلمان : يزلزل المملكة قبل قليل .. والداخلية السعودية تنفذ الحكم بحق مواطن فورأ وتقطع رقبة تعزيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.