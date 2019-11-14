محافظ تعز يعزي السفير عزالدين الاصبحي في وفاة شقيقته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة لسفير اليمن في المغرب الاستاذ عزالدين الاصبحي، في وفاة شقيقته.

Advertisements وجاء في برقية العزاء : الاستاذ العزيز عزالدين الاصبحي سفير اليمن في المغرب ، ببالغ الاسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم العزيزة رحمها الله. ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لكم بعظيم المواساة ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد شقيقتكم بواسع رحمته ، وان يسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا اليه راجعون . أ .نبيل شمسان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي

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