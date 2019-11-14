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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يعزي السفير عزالدين الاصبحي في وفاة شقيقته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة لسفير اليمن في المغرب الاستاذ عزالدين الاصبحي، في وفاة شقيقته.
وجاء في برقية العزاء : الاستاذ العزيز عزالدين الاصبحي سفير اليمن في المغرب ، ببالغ الاسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم العزيزة رحمها الله.
ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لكم بعظيم المواساة ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد شقيقتكم بواسع رحمته ، وان يسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا اليه راجعون .
أ .نبيل شمسان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي
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