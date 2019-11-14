- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. تدشين حملة مكافحة حمى الضنك في المستشفى الجمهوري بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
دشنت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، صباح اليوم ، حملة مكافحة حمى الضنك في المستشفى الجمهوري بدعم من مؤسسة شراكة التنموية الاجتماعية.
ووفق متابعة "الخليج 365"، أشادت الدكتورة إيلان بجهود مؤسسة شراكة لدعمها المستشفى الجمهوري بالمساعدات الدوائية والفحوصات المجانية وقرب الدم ونقل الصفائح الدموية في ظل انتشار وباء حمى الضنك.
وكيل المحافظة للشؤون الصحية أوضحت ان انتشار حمى الضنك بشكل واسع نتيجة شحة الموارد، مشيرة إلى أن السلطة المحلية ستبذل المزيد من الجهود لمحاصرة الوباءوالمعالجة ورم البؤر التي تتجمع فيها البعوض واليرقات.
من جانبها اوضحت الأستاذة جميلة مهيوب مدير مؤسسة شراكة إن تدشين المؤسسة لحملة مكافحة حمى الضنك، جاءت نتيجة زيادة الإصابات بالفيروس ومساندة المستشفى الجمهوري والتخفيف من معاناة المواطنين وذلك برعاية وتمويل رئيس المؤسسة الأستاذ شوقي أحمد هائل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تدشين حملة مكافحة حمى الضنك في المستشفى الجمهوري بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.