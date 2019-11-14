بالصور.. تدشين حملة مكافحة حمى الضنك في المستشفى الجمهوري بتعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

دشنت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، صباح اليوم ، حملة مكافحة حمى الضنك في المستشفى الجمهوري بدعم من مؤسسة شراكة التنموية الاجتماعية.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، أشادت الدكتورة إيلان بجهود مؤسسة شراكة لدعمها المستشفى الجمهوري بالمساعدات الدوائية والفحوصات المجانية وقرب الدم ونقل الصفائح الدموية في ظل انتشار وباء حمى الضنك.

وكيل المحافظة للشؤون الصحية أوضحت ان انتشار حمى الضنك بشكل واسع نتيجة شحة الموارد، مشيرة إلى أن السلطة المحلية ستبذل المزيد من الجهود لمحاصرة الوباءوالمعالجة ورم البؤر التي تتجمع فيها البعوض واليرقات.

من جانبها اوضحت الأستاذة جميلة مهيوب مدير مؤسسة شراكة إن تدشين المؤسسة لحملة مكافحة حمى الضنك، جاءت نتيجة زيادة الإصابات بالفيروس ومساندة المستشفى الجمهوري والتخفيف من معاناة المواطنين وذلك برعاية وتمويل رئيس المؤسسة الأستاذ شوقي أحمد هائل.