شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون تجمعات سكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 Advertisements الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية تجمعات سكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، في حيس أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة صوب منازل المواطنين وسط المدينة ، وخلفت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين. وأضافت المصادر ، أن المليشيات استهدفت المواطنين في الطرقات العامة والفرعية المؤدية إلى حيس ، واطلقت نيران أسلحتها القناصة مخلفة حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين.

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