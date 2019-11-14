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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث حكومي كويتي: أمير البلاد قبل استقالة الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
الكويت - الخليج 365
أفاد متحدث حكومي، بأن أمير الكويت قبل استقالة الحكومة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلت عن المتحدث باسم حكومة الكويت قوله إن رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد.
ونقلت الوكالة أيضا عن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) قوله إنه ”لا نية“ لدى أمير البلاد لحل مجلس الأمة.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر بين الحكومة والبرلمان بعد أن شهد الثلاثاء الماضي استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.
وأعلنت وزيرة الأشغال العامة، وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، استقالتها من مجلس الأمة تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف قائلة ”مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق“.
وقدم عشرة نواب طلبا بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء. ومن المقرر التصويت على هذا الطلب الأسبوع المقبل
الكويت - الخليج 365
أفاد متحدث حكومي، بأن أمير الكويت قبل استقالة الحكومة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلت عن المتحدث باسم حكومة الكويت قوله إن رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد.
ونقلت الوكالة أيضا عن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) قوله إنه ”لا نية“ لدى أمير البلاد لحل مجلس الأمة.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر بين الحكومة والبرلمان بعد أن شهد الثلاثاء الماضي استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.
وأعلنت وزيرة الأشغال العامة، وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، استقالتها من مجلس الأمة تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف قائلة ”مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق“.
وقدم عشرة نواب طلبا بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء. ومن المقرر التصويت على هذا الطلب الأسبوع المقبل
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