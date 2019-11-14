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أضرار بمسجد في التحيتا جنوب الحديدة عقب قصف حوثي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

أضرار بمسجد في التحيتا جنوب الحديدة عقب قصف حوثي 

متابعات_الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم الخميس ، مسجد عمر بن الخطاب في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسببت بأضرار كبيرة في المسجد. 

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 وقالت مصادر محلية في التحيتا إن هذا الإستهداف ليس الأول الذي تقوم به المليشيات وتنتهك الحُرمات وتقصف دور العبادة. 

 

وأضافت المصادر،  أن المليشيات استهدفت في وقت سابق عدد كبير من المساجد ، وفي مناطق أخرى استخدمت بعض المساجد كثكنات عسكرية ومخازن للسلاح. 

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