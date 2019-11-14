ضربات نوعية لمدفعية المشتركة في البرح توقع خسائر بشرية ومادية للحوثيين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

أوقعت ضربات نوعية لمدفعية المشتركة في البرح، خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات الحوثية.

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حيث تمكنت وحدة المدفعية التابعة للقوات المشتركة في جبهة البرح من توجيه ضربات موجعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً ، في جبهة البرح غرب محافظة تعز بالساحل الغربي.

وأفادت مصادر عسكرية أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي في البرح ، وتمكنت من توجيه ضربات مُحكمة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

وأضافت المصادر أن وحدة المدفعية تمكنت من تدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيات ومن بينها جرافة عسكرية نوع شيوَل خلال الضربات النوعية.

يشار الى أن وحدة المدفعية التابعة للقوات المشتركة تمكنت في عمليات سابقة من توجيه ضربات نوعية استهدفت تعزيزات تابعة للمليشيا وأوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير أطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ضمن التعزيزات.