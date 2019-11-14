إشهار  التحالف الوطني في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

دُشن صباح اليوم في ديوان عام محافظة تعز فرع التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية بحضور قيادات فروع الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، قال رئيس التحالف الوطني في المحافظة الاستاذ عبدالسلام رزاز "إن تعز تعد منطلق العمل السياسي وحاضنة الفعل النضالي وهي اذ تجمع اليوم بحكم الضرورة بين السلاح المقاوم والحراك السياسي والحزبي، فماذلك الا لان الحرب قد فرضت عليها من قبل الانقلابيين" مشيرا الى ان تعز نموذجاً مشرقا للعمل السياسي وحاملا اساس لمشروع بناء الدولة.

وأوضح عضو المجلس الاعلى للتحالف الوطني أن هناك قضايا تحتاج لجهود كبيرة واسناد من السلطة المحلية وعلى راسها تلك القضايا التي تتعلق بخدمة المواطن وأمنه واستقراره، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد لقاء لتوضيح خارطة أعمال التحالف الوطني في المحافظة .

من جانبها اجمعت قيادات فروع الاحزاب السياسية في كلماتها التي القيت خلال حفل التدشين على أهمية إيجاد حلول للمشاكل العالقة في المحافظة في مختلف الجوانب.

وأشارت كلمات الأحزاب إلى ضرورة توحيد الجهود وفق اتفاق وطني واحد وأن تقوم المؤسسات الحكومية في المحافظة بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه القضايا التي تهم المواطنين.