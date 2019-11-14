العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون التصعيد العسكري في مختلف الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات أكد مصدر عسكري استمرار تصعيد قوى العدوان في مختلف الجبهات الداخلية وبعض جبهات الحدود وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح المصدر أن قوى العدوان واصلت تصعيدها في مختلف الجبهات الداخلية وبعض جبهات الحدود مع استمرار القصف الجوى بأكثر من سبع غارات جوية استهدفت منازل وممتلكات المواطنين. وبيّن المصدر أن قصفاً مدفعياً متواصلاً لقوى العدوان استهدف مناطق متفرقة في مديريتي حيس و التحيتا بمحافظة الحديدة، فيما حلق طيران العدوان الحربي يحلق في أجواء مدينة التحيتا وألقى قنابل ضوئية غرب المدينة. Advertisements وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالعيارات المتوسطة مزارع المواطنين شرق التحيتا، ومشطت بالعيارات الرشاشة المتوسطة والثقيلة مزارع ومنازل المواطنين جنوب التحيتا. وأفاد المصدر أن جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات شرق الصالح بمدينة الحديدة. وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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