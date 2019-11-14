وكالة شنخوا : لجنة عسكرية سعودية تصل صنعاء لترتيب انهاء الحرب في اليمن

أكد مصدر في جماعة الحوثي وصول لجنة عسكرية سعودية قبل أيام الى العاصمة صنعاء واجتماعها بقيادات الحوثيين.

وأوضح المصدر بأن لجنة عسكرية أخرى تابعة لجماعة الحوثي انتقلت إلى العاصمة السعودية الرياض وبقيت هناك لأيام.

ووفقاً للمصدر ذاته والذي نقل عنه مراسل وكالة شنخوا الصينية في اليمن فإن مهمة تلك اللجان تندرج ضمن التفاهمات الأخيرة بين الرياض والحوثيين لوقف العمليات العسكرية.

وكانت قد تداولت قنوات يمنية محلية بالأمس تسريبات أخرى تؤكد قيام وفد حوثي رفيع المستوى بمباحثات في الرياض مع مسئولين سعوديين منذ منتصف أكتوبر الماضي.

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وبحسب ما نشرته قناة بلقيس الفضائية فإن الوفد الحوثي في الرياض يترأسه إسماعيل الوزير وزير العدل السابق وعضو المجلس السياسي للحوثيين حسين العزي وكل من القيادي المؤتمري السابق أحمد الكحلاني وفضل أبو طالب، إضافة إلى زيد الذاري، وأمة العليم السوسوة وعلي الكحلاني ورضية راوية.

وبحسب المصادر فقد التقى الوفد المقيم في فندق الريتس كارلتون، برئيس جهاز الاستخبارات السعودي فيم متصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كما التقى أيضًا، برئيس اللجنة الخاصة بتاريخ 17 أكتوبر وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري التقى “الوفد” بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

وذكرت القناة بأنه تم التطرق خلال اللقاء لموضوع إيقاف الحرب والاستغناء عن الدعم الإيراني مقابل قيام المملكة بتعويض ذلك الدعم وبشكل أكثر سخاء، فيما يلتزم الحوثيون بتأمين الحدود ووقف استهداف المنشئات السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الرياض، التزمت بوقف قصف المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين يقابله عدم استهداف الداخل السعودي.

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان ورئيس الأركان وسفير السعودية في اليمن محمد آل جابر، إلى مسقط ولقاء مسؤولين عمانيين وقيادات حوثية في إطار المباحثات نفسها.