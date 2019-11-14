تدشين أول مخيم لمواجهة حمى الضنك في تعز

دشنت مؤسسة شراكة للتنمية، الخميس، المخيم الأول المصابين بحمى الضنك في مدينة تعز.



وقالت رئيسة المؤسسة جميلة مهيوب في تصريح إعلامي، خلال تدشين المخيم في المستشفى الجمهوري، إن "المشروع يتضمن استقبال الحالات المصابة بحمى الضنك وتقديم الفحوصات المجانية وتوفير الدم للحالات المرضية".



وذكرت أن هذه المبادرة في سياق دعمها ومساندتها للسلطة الحلية.



ومؤخرا انتشرت في تعز الحمى الفيروسية بشكل مخيف ما تسبب في إصابة آلاف الأشخاص.



وتشير إحصائية صادرة عن مكتب الصحة والسكان في تعز – حصل عليها يمن شباب نت – إلى أن حالات الإصابة بحمى الضنك منذ مطلع العام الجاري إلى يوم أمس الأربعاء، 5015 حالة بينها نحو 1000 حالة سلبية، ووفاة 5 حالات.





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