أظهرت المناطق الحساسة .. شاهد فيديو “صادم” لبائعة سعودية مع مصري يشعل مواقع التواصل: “العسل الأصلي”

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت بائعة سعودية، تدعى سديم المالكي، غضب المجتمع السعودي بظهورها داخل أحد المحلات التجارية في جدة بملابس غير لائقة تظهر جسدها.

وفور انتشار مقطع الفيديو لـ"سديم" طالب عدد كبير من المواطنين بتحرك الجهات المختصة والمعنية وإغلاق محلها أولاً، من ثم إحالتها لجهات الاختصاص لمخالفتها لائحة الذوق العام، بملابسها "الخادشة".

وظهرت "سديم" في الفيديو وهي تتحدث مع أحد الأشخاص من الجنسية العربية، من دون وضع الحجاب المطلوب أو ارتداء الـ ”عباءة”، كما هو متعارف عليه بالمملكة.

في المقابل، الجهات المعنية قد تتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل التجاري والفتاة، والتي ربما تتعرض للعقوبات المادية والنظامية نظير مخالفتها الصريحة للأنظمة، بحسب موقع "فوشيا".

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وبموجب النظام، فإن الفتاة الظاهرة في المادة المسجلة وبُثت عبر سناب أحد الأشخاص خالفت بإرادتها التامة لائحة الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ، في مادته الأولى في الفقرة 2.

حيث عرّفت ”الذوق العام” بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

كما أن العرف السائد في المجتمع السعودي يفيد بأن المرأة تلتزم بالخروج بالحجاب الشرعي عند مغادرتها منزلها.

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