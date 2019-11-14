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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترقبوا.. حوار خاص مع الدكتور "محمد عبدالمجيد قباطي" وزير السياحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
خاص- الشحات غريب
ينفرد "الخليج 365" بحوار خاص مع وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة ، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية.
وناقش الخليج 365 عبر حواره الخاص بوزير السياحة العديد من القضايا التي تهم الشارع اليمني.
وكشف "قباطي" خلال حوارة من يقف وراء اطالة الحرب باليمن، والمستفيد الأول والأخير، والتطورات التي تمت بوزارة السياحة من توليه حقيبة الوزارة .
كما أوضح في حديثه لــ "الخليج 365"، آفاق تنفيذ اتفاق الرياض وأثر ذلك على السياحة، ودور المنظمات التي تفاعت مع الأزمة اليمنية.
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