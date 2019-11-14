ترقبوا.. حوار خاص مع الدكتور "محمد عبدالمجيد قباطي" وزير السياحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

خاص- الشحات غريب

ينفرد "الخليج 365" بحوار خاص مع وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة ، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية.



وناقش الخليج 365 عبر حواره الخاص بوزير السياحة العديد من القضايا التي تهم الشارع اليمني.

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وكشف "قباطي" خلال حوارة من يقف وراء اطالة الحرب باليمن، والمستفيد الأول والأخير، والتطورات التي تمت بوزارة السياحة من توليه حقيبة الوزارة .

كما أوضح في حديثه لــ "الخليج 365"، آفاق تنفيذ اتفاق الرياض وأثر ذلك على السياحة، ودور المنظمات التي تفاعت مع الأزمة اليمنية.