شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر عـــاجل .. الشيخ "محمد بن راشد" يتلقى خبر كالصاعقة ورد قبل قليل من داخل محاكم بريطانيا .. والأميرة هيا بنت الحسين يجن جنونها من الفرح .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء جلسة جديدة في النزاع القضائي بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويعتقد الكثيرون أن الدعوى المطروحة حاليا تتعلق بالطلاق، غير أن الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد كشفا عبر بيان مُشترك أن الدعوى القانونية المنظورة أمام المحكمة تتصّل برعاية طفليهما ولا تتعلق بالطلاق أو أمور مالية.

خلال الجلسة التمهيدية التي جرت في نهاية شهر يوليو تموز الماضي كانت الأميرة هيا قد تقدمت بطلب بحماية أبناءها من الزواج القسري وآخر بعدم المضايقة.

وتنضم الأميرة هيا بنت الحسين بذلك إلى قائمة طويلة من الشخصيات ذات النفوذ والثروة الذين رفعوا دعاوى أمام محاكم الأسرة في بريطانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل .. الشيخ "محمد بن راشد" يتلقى خبر كالصاعقة ورد قبل قليل من داخل محاكم بريطانيا .. والأميرة هيا بنت الحسين يجن جنونها من الفرح .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.