مقتل قيادي بمقاومة البيضاء برصاص مجهولين في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ أبين

قالت مصادر محلية إن قياديا بمقاومة البيضاء قتل برصاص مسلحين في محافظة أبين جنوب شرقي البلاد.

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وذكرت المصادر أن قائد مقاومة ذي ناعم، العقيد محمد حسين اللباسي، قتل في كمين بين المحفد ومودية في المحافظة.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة مرافق للباسي ومصادرة السيارة التي كانا يستقلانها.

ولم يتسن للمصادر معرفة دوافع العملية والجهة التي تقف خلفها.