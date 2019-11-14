الرئيس فرماجو يدعو الصوماليين في كينيا إلى مساعدة ضحايا الفيضانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365

دعا الرئيس الصومالي ، محمد عبد الله فرماجو ، مجتمع الأعمال الصومالي في كينيا المجاورة إلى لعب دوره في الجهود المبذولة لتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الفيضانات في البلاد.

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وتأثر أكثر من 200 ألف شخص بالفيضانات المفاجئة في ثلاث مناطق رئيسية هي هيران وبكول وجوبا السفلى بعد هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الماضية.

وكان رئيس الدولة يتحدث خلال اجتماع مع رجال الأعمال في نيروبي بعد حضور المؤتمر الدولي المنسق للأمم المتحدة للسكان والتنمية يوم الأربعاء.

وناشد الرئيس فرماجو ، الذي أطلعهم على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في الوطن ، مجتمع الشتات في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لمساعدة حكومته في إعادة بناء السفارة في نيروبي.

وحضر الحدث الذي وقع في السفارة الصومالية مسؤولون حكوميون آخرون رافق الرئيس في زيارته ، بما في ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الصحة.