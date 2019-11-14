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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات في مديرية الحشا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
نفذت مليشيات الحوثي حملة اختطافات واعتقالات استهدفت الأعيان والوجهاء والمواطنين في مديرية الحشا بمحافظة الضالع تحت ذرائع وتهم ملفقة بهدف ترهيب المواطنين وإجبارهم على القتال في صفوفها.
ونقلت وكالة خبر عن مصادر محلية أن المليشيات اختطفت فؤاد محمد حسن الهويدي (50 عاماً)، ومحمد صالح الحمري (30 عاماً)، من وسط مزارعهما في منطقة عمارة العليا، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
وتكيل المليشيات الحوثية التهم الملفقة للمواطنين للتبرير لحملات الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها، آخرها تهمة التخابر مع المقاومة الجنوبية وتحريض المواطنين على عدم الالتحاق بصوف المليشيات أو القتال تحت رايتها.
وحذر أبناء الحشا من خطورة إصرار القيادات الحوثية في المديرية على إقحام المنطقة في حرب مع جيرانهم من أهالي مديريات مجاورة، بهدف إذكاء الحروب والثارات بين أبناء القبائل لتصفية حسابات المليشيات مع أبناء القبائل المجاورة.
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