شكرا لبحثكم عن خبر بالإسم .. إصابة قيادي حوثي ومقتل العشرات من أفراده في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب قيادي في مليشيات الحوثي وقتل العشرات من مرافقيه خلال هجمات واسعة شنتها المليشيات الموالية لإيران على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بالساحل الغربي .

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية عن إصابة القيادي الحوثي المدعو أبو جعفر الطالبي ومصرع العشرات من مرافقيه خلال عملية الهجوم التي قامت بها مليشيات الحوثي على مواقع للقوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا.

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي شنت هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في كلاً من مديرية حيس ، ومديرية التحيتا وعلى ومنطقة الفازة الساحلية جنوب محافظة الحديدة .

وأردفت، أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجمات التي قامت بها عناصر المليشيا وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

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وأشارت المصادر أن المليشيات استخدمت خلال هجماتها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية .

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت في وقت سابق من احباط عملية تسلل لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى الطريق الترابية جنوب التحيتا لمحاولة زرع عبوات ناسفة ، وتم التعامل مع تلك العناصر بكل قوة وحزم .

يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في شن هجمات واسعة على مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، في ظل تجاهل أممي لتلك الخروقات المستمرة .