مليشيا الحوثي تستحدث مقابر جديدة في صنعاء وعدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الخميس، أن المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، تتوسع مؤخرا في استحداث العشرات من المقابر في صنعاء و6 محافظات خاضعة لها، وذلك لارتفاع عدد قتلاها المتزايد يوما بعد يوم.



وكشفت مصادر في صنعاء، وإب، وذمار، وعمران، والمحويت وصعدة في تصريحات للصحيفة، عن استحداث الميليشيات الحوثية مؤخراً عشرات المقابر الجديدة في تلك المحافظات، نظراً لازدياد عدد قتلاها الذين لقوا حتفهم مؤخرا.

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ووفق المصادر، فإن المليشيات استحدثت مؤخراً مقبرتين بمنطقتي حزيز وقاع القيضي جنوب صنعاء، في حين استحدثت في الوقت نفسه 3 مقابر أخرى على طول خط المطار شمال صنعاء.

وذكرت المصادر أن الأراضي التي حوّلتها المليشيات إلى مقابر لجثث قتلاها، البعض منها مملوك لمواطنين يمنيين بينهم مغتربون في الخارج، فيما يتبع البعض الآخر الأوقاف، وجميعها أراض استولت عليها المليشيات بقوة السلاح خلال العامين الماضيين.