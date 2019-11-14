الإرياني: هجوم مأرب الأخير رد عملي على دعوات التهدئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الهجوم الصاروخي الارهابي الذي استهدف أحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من ضباط الجيش الوطني تأكيد اضافي على النهج التصعيدي للمليشيا الحوثية الارهابية ورد عملي على دعوات التهدئة والجهود التي يبذلها الاشقاء والاصدقاء لإنهاء الحرب واحلال السلام” مشيرا إلى ضلوع مليشيات الحوثي في الهجوم.



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وتابع الإرياني عبر حسابه على موقع تويتر أن هذه الدماء الزكية والطاهرة لن تذهب هدراً وانها ستكون دافعاً لمواصلة الكفاح والعمل من اجل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراراه ووحدته وسلامة أراضيه والوقوف صفاً واحداً في معركة استعادة الدولة واسقاط المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران.

ونعت وزارة الدفاع اليوم الخميس، تشرين الثاني 14، 2019، استشهاد قيادات عسكريين وجنود ارتقوا في الحادثة.