قوات الجيش تسقط "مسيَّرة" حوثية في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية برط العنان، بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد.



وأكد موقع "سبتمبر نت" التابع للتوجيه المعنوي، أن "قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة في سماء منطقة "القعيف" بمديرية برط العنان، بالجوف.

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إلى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع محررة، في عدة جبهات بالمحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وتشهد محافظات الجوف مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا من جهة وبين مليشيات الحوثي من جهة أخرى