أبين.. تدريب 25 امرأة على حماية البيئة في مناطق المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، دورة تدريبية لتفعيل دور المرأة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية.



وأقيمت الدورة، التي نظمت على مدى يومين، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة بمشاركة (25) امرأة.

Advertisements

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة أبين المهندس ناصر الصاعدي، أن الهدف من الدورة تعزيز ثقافة الأنشطة البيئة في أوساط القطاع النسائي، لافتا إلى أن المرأة عنصر أساسي في المجتمع.

وشدد على ضرورة تعزيز قيم ومبادئ البيئة لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على مجتمع خال من التلوث.

في حين أشارت خلود القديري، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في أبين، إلى أهمية دور المرأة في تفعيل وحماية البيئة كواجب وطني نص عليه الدستور اليمني في المادة (35).

وأكدت القديري، على أهمية الشراكة مع المرأة وقطاع النساء كونه حجر الزاوية في العملية التنموية، وذلك من خلال إقامة الدورات التوعوية والبرامج البيئية الهادفة.