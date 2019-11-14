جولة تفقدية لجميعة رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان اليوم مقر جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً لبحث احتياجات الجمعية في خدمة المعاقين، وكان في استقباله سالم محمد مرزوق بلحاف رئيس الجمعية.



ووعد الشيخ صالح عليان بتوظيف المعاقين أسوة بغيرهم كلا في مديريته وفي مهن وأعمال تناسبهم بعد تلقيهم عدد من الدورات التأهيلية بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة.

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وأضاف بن عليان أن السلطة المحلية تولي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما بالغا لكسر حاجز إعاقتهم ودعمهم في شتى المجالات.

ووعد بن عليان بتقديم العلاجات المجانية المرضى ومعالجة الحالات المرضية من المعاقين بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

من جانبه شكر سالم محمد مرزوق الوكيل عليان على هذه اللفته الإنسانية الكريمة وعلى تعاونه الدائم مع الجمعية ودعمه لمننتسبيها .