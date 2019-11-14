شكرا لبحثكم عن خبر الامساك بمسافر حاول تهريب كمية من القات بمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت السلطات الأمنية بمطار عدن الدولي، صباح الأربعاء، من القبض على مسافر بحوزته كمية كبيرة من القات الأخضر والمطحون.
وقال مصدر أمني مسئول بمطار عدن الدولي، إنه تم معرفة المواد المهربة خلال تفتيش حقائبه أمام أجهزة فحص المسافرين بالمطار.
وأضاف المصدر، أن المتهم ( ج . م .ع ) ، كان مسافرا من مطار عدن إلى عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم إيقافه في المطار بعد اكتشاف تهريبه كمية من القات الأخضر و المطحون مجهزة في أكياس صغيرة لغرض بيعها في عمان .
وأشار المصدر، إلى أنه تم ضبط المتهم ومنعه من السفر وتسليمه مع المضبوطات إلى إدارة أمن مطار عدن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
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