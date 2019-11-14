شكرا لبحثكم عن خبر عقوبة صارمة تلاحق اليمني الذي طعن الفرقة المسرحية بحديقة بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عددٌ من المختصين القانونيين السعوديين إن واقعة طعن الفرقة المسرحية في حديقة الملك عبدالله بالملز عمل جنائي عقوبته التعزير لحين إثبات النيابة العامة بأنها عمل إرهابي.

وأوضح المحامي ماجد قاروب، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يجب الانتهاء من التحقيقات في النيابة العامة، ليتضح تصنيف الجريمة كونها إرهابية أم جنائية، لافتاً إلى أن الجاني سوف يواجه عقوبة السجن والجلد وإبعاده كونه غير سعودي.

من جانبه ذكر المحامي خالد المحمادي، أن دوافع ارتكاب الجريمة لم تظهر حتى الآن، مشيراً إلى أن الفاعل ربما يكون مختلاً عقلياً، مبيناً أن الجريمة جنائية حتى يثبت العكس بعد التحقيقات في القضية من قبل النيابة العامة.

فيما أشار المحامي ماجد بن فتن، إلى أنه من الصعب تصنيف الواقعة كعمل إرهابي قبل اكتمال التحقيقات من قبل النيابة العامة، والرفع بالنتائج وتفاصيل الواقعة إلى الجهة المختصة.

يُذكر أن شرطة الرياض، ألقت القبض على مقيم يمني، أول أمس الإثنين، بعد أن أقدم على طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالملز بسكين.