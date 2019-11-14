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يزيد بن سلمان - شبوة - عمره فوق 136 عاما ولديه 183 حفيد وولد ...وفاة اكبر معمر يمني

توفي معمر يمني بمحافظة شبوة بعد أن عاش 137 عاما.

وودعت محافظة شبوة اليوم الأربعاء، الحاج أحمد محمد جعبل الخليفي أكبر المعمرين في اليمن بشكل عام.

وينحدر المعمر “الخليفي” من قرية “باكبيرة” إحدى قرى مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

وتوفي الخليفي وله من الأولاد والأحفاد 183 فردا، في حين تزوج اثنتين فقط طوال حياته.

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