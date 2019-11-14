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توجيه حوثي جديد بشأن مطلقي الرصاص في الاعراس

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير داخلية مليشيا الحوثي، غير المعترف بها،  الاربعاء، بحبس وتغريم كل من يقوم بإطلاق النار في الاعراس، بصنعاء.

وأوضح مصدر أمني لـ"المشهد اليمني" أن وزير داخلية الحوثيين عبدالكريم الحوثي، وجه مدير أمن صنعاء العقيد معمر هراش، بمضاعفة العقوبة على مطلقي النار في الاعراس بالحبس شهر، مع غرامة مالية تقدر بمائة ألف ريال.

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واشار المصدر الى أن هراش حث على مضاعفة العمل الأمني وتعزيز التعاون مع المواطنين وعقال الحارات، بما يحقق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مختلف أحياء العاصمة صنعاء.

وخلف اطلاق النار في الاعراس عشرات الضحايا من المواطنين والاطفال بسبب الرصاص الراجع خلال السنوات الماضية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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