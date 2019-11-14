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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتح يبحث التدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان وخططه للفترة المتبقية من هذا العام
الخميس 14 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
بحث وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه عبدالرقيب فتح، اليوم، مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثه الدكتور عبدالله الربيعة، التدخلات الانسانية للمركز في كافة المحافظات اليمنية، وخطط المركز للفترة المتبقية من العام 2019م بناءً على ما يتم التنسيق عليه بين اللجنة والمركز في هذا المجال.
وناقش فتح خلال اللقاء توجهات المركز الاغاثية خلال العام القادم 2020، مشيراً الى ان الخطط القادمة ستتركز معظمها برامج دعم سبل العيش ومشاريع تعزيز الاستقرار ضمن المرحلة الثانية من العملية الاغاثية مع استمرار الاغاثة العاجلة للمحافظات غير المحررة، خصوصاً مناطق الساحل الغربي.
ونوه فتح بالتنسيق المستمر بين اللجنة العليا للاغاثة والمركز في كافة المشاريع والتدخلات الانسانية في اليمن مؤكداً أن خطط العام القادم ستشهد نقلة نوعية في تنفيذ مشاريع انسانية وتنموية في كافة المجالات.
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